Tabárez: Tengo esperanzas de que Luis Suárez irá a la Copa América

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, aseguró este viernes que el delantero Luis Suárez, quien el pasado 10 de mayo fue operado de una lesión meniscal derecha se encuentra "trabajando bien" y que espera poder llevarlo a la Copa América, en la que su selección enfrenta a Chile en el Grupo C.

"Pienso que sí, tengo la esperanza de que sí (irá al torneo). Él está poniendo su voluntad en la rehabilitación, es muy profesional en este sentido y ya tiene antecedentes buenos en otro tipo de recuperaciones. Está trabajando bien", aseguró el estratega en conferencia de prensa.

Igualmente, Tabárez agregó que "no me quiero adelantar porque las lesiones son por circunstancias y no por voluntad de los jugadores", agregando que es una pieza "importante" para su equipo, pero recordando al mismo tiempo que han habido nuevas incorporaciones sobre todo en el sector central de la 'celeste', con "jugadores muy prometedores" en materia de "posesión de pelota y defendiendo".

Por otro lado, el seleccionador se dio el tiempo de contestar a su sector crítico, y dijo irónicamente que "vamos a seguir jugando a nada". Además, añadió que "no me gusta mucho hablar sobre la idea futbolística porque parece que hacemos proselitismo. Lo hablo con mi equipo en la cancha".

Uruguay se despedirá de su afición el viernes 7 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo ante Panamá, para luego embarcarse a Brasil para la Copa América, torneo en el que se medirá ante Ecuador, el 16 de junio, contra Japón el 20 del mismo mes y ante Chile el 24.