Vicepresidente del fútbol uruguayo: Aún esperamos protocolos de la FIFA para el Covid-19

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, aseguró que aún esperan los protocolos de la FIFA para las Clasificatorias en medio de la pandemia del coronavirus, a poco más de dos semanas del inicio de la competencia frente a Chile.

Tealdi dijo en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que las Clasificatorias son "una competencia organizada por la FIFA, no por Conmebol, y en los próximos días nos darán a conocer el protocolo aplicable para esta competición y en función de eso estamos adecuando y viendo cuáles son los requerimientos para poder poder adaptarlos a nuestra selección".

"Recién nos estarán mandando este protocolo sanitario en esta semana, no tenemos todavía muchos insumos, porque no se aplican los protocolos de Conmebol, sino que el de FIFA y aún no lo tenemos", añadió.

Junto con esto se mostró "preocupado por el caso positivo de José María Giménez, lo mismo pasó con un jugador de la selección chilena (Mauricio Isla). Lamentablemente, en esta situación excepcional de Covid-19, los que estamos expuestos en las selecciones tenemos que trabajar con los protocolos", cerró.

Uruguay recibe a Chile el próximo 8 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.