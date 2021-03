Corte de Apelaciones da la razón al Sifup y rechaza recurso de protección presentado por ex futbolistas

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) informó este martes que la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón al organismo gremial y determinó que el beneficio económico vigente hasta el 2033 se ajusta a la legalidad y que no existe una decisión arbitraria de parte de la asamblea del Sifup, tal como habían manifestado ex futbolistas que no fueron parte del acuerdo.

De acuerdo al comunicado, se trata de un fallo "contundente" y se explica que el "tribunal colegiado, entre otros aspectos relacionados a la forma, es contundente en ratificar que el recurso de protección en contra del Fondo de Retiro es extemporáneo, ya que desde su gestación (2017) siempre fue ampliamente difundido por los medios de comunicación nacional y que, por tanto, malamente pudo ser desconocido para quienes interpusieron el recurso de protección".

Se establece además que "el Sindicato jamás entregó dineros propios, ya que únicamente actuó mandatado para recibir los fondos del Canal del Fútbol (ahora, TNT Sports), en virtud de un Acuerdo Marco, con el encargo de traspasarlos a los jugadores que cumplieran con los requisitos establecidos por la asamblea del Sifup. Por lo mismo, la Corte desestimó que existiera alguna ilegalidad"

"Asimismo, descartó que existiese arbitrariedad en la conformación de sus bases, las que fueron aprobadas por la Asamblea de Futbolistas Profesionales", añade.

Junto con ello, el Sifup explica que mantendrá su red de apoyo a los ex jugadores que más lo necesiten y que no fueron incluidos en este acuerdo dado que se retiraron antes de 2017.

"El directorio reconoce el rol social que debe cumplir con los ex jugadores, puesto que hace ocho meses está vigente un convenio de ayuda económica con la Corporación Jugadores por Siempre, que dirige don Carlos Durán, que ya registra innumerables apoyos reales para quienes más lo necesitan", expresó.