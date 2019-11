FIFPro respaldó determinación del Sifup de no jugar sin garantías de seguridad

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales respaldó la determinación del Sifup de no jugar el torneo local debido a la falta de garantías de seguridad que hay en nuestro país en virtud del movimiento social.

"Respaldamos completamente la decisión de los jugadores y su sindicato en Chile", escribió el organismo internacional en su cuenta de Twitter.

Luego, detalló la determinación del Sifup: "No podemos jugar fútbol sin garantías de seguridad para hinchas y jugadores".

We fully support the decision by the players and their union in Chile🇨🇱: we cannot play football without safety guarantees for fans and playershttps://t.co/LvcFe246Nv pic.twitter.com/9msEwVp0gJ