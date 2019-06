Gamadiel García confirmó que terminó el paro del Sifup

El presidente del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, confirmó el fin del paro de jugadores luego que la ANFP y Naval llegaran a un acuerdo para la incorporación como invitado del club a la Segunda División.

"El objetivo principal, que era la reincorporación de Naval en la Federación y su reprogramación como invitado en el torneo de la Segunda División, ya es un hecho. Por lo tanto, se levanta el paro", explicó el ex volante.

Además, contó que el primer partido del cuadro del ancla en Segunda será contra Arturo Fernández Vial, el que será prorgamado por la ANFP.

También, Gamadiel explicó que la intención del Sifup es que se anulen los partidos del pasado fin de semana en la Segunda División, lo que será sometido al Consejo de Presidentes en su encuentro del miércoles.

"Por parte del Sindicato se solicitó que la fecha 9 quede nula, esa petición está en pie y el Consejo de Presidentes la tendrá desde la ANFP, no de los presidentes. No del consejo, debido a que los presidentes de Segunda no tienen voz ni voto, cuatro equipos no jugaron y otros seis sí, creemos que hay una disparidad total", comentó.

En lo que se refiera al club "chorero", García explicó que "los trabajadores de Naval tendrán un contrato registrado y su sueldo cada 30 días. La competitividad no será la que queríamos, pero hoy tenemos nuevas fuentes laborales y respaldo de que los dineros están en la Federación. La idea es que Naval cumpla con el cuaderno de cargos y que el 2020 pueda estar en la competencia".

"La actitud de Naval de aceptar actuar como invitado es un respaldo a los jugadores", remarcó.