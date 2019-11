Gamadiel García: El Sifup no está disponible para que ocurra una desgracia y luego se laven las manos

El presidente del Sindicato afirmó que se mantuvo la postura de no jugar.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, llegó este miércoles hasta la reunión de programación de la ANFP para avisar que los jugadores tomaron la determinación de no disputar los partidos del Campeonato Nacional y afirmó que el Sifup no está disponible para que ocurra "una desgracia".

El dirigente sindical afirmó que "no es creíble" que existan las garantías de seguridad para desarrolar el fútbol chileno, y postuló que "eso lo repetimos desde el día uno. Vamos a esperar una desgracia en un estadio del fútbol chileno para darnos cuenta que no se podía... no estoy disponible para que ocurra una desgracia y luego se laven las manos unos con otros".

El ex futbolista, además, aclaró que la decisión del Sifup "no es un paro", debido a que "no tenemos un petitorio ni nada que solicitar con respecto a demandas desde los futbolistas hacia la Federación. Tampoco es un capricho de parte nuestra como sindicato. Es una consecuencia de lo que está ocurriendo en el país y creo que estamos actuando en base a eso".

Ante la consulta de un periodista de si acaso la solicitud de seguridad no es una demanda, García aclaró que "seguridad es lo mínimo que debemos tener, es fundamental, no solo para nosotros, también para la gente que viaja, asiste al estadio, quienes tabajan y todos los que estamos en este mundo del fútbol".

Luego, respaldó que la ANFP continúe con la programación del Campeonato, pues "estatutariamente ellos actúan como corresponde".

"Nuestro punto de vista fue reflejar lo que votaron los capitanes, es un tema mayoritario, no tiene posibiludad de cambio y queremos llegar a un consenso con los presidentes que entendemos están en la misma postura y por un tema de votación no lograron el quórum, pero la mayor parte de los equipos están en la misma posición que el sindicato".

García descartó la opción de jugar los partidos con juveniles, porque el certamen del fútbol joven terminó hace algunas semanas, y luego expuso su idea para resolver el conflicto.

Hay que "llamar a un nuevo Consejo de Presidentes, exponer la diferencia de cuando votó el consejo a cuando se sabe que no hay futbolistas para desarrollar los espectáculos y me imagino que los presidentes han podido estudiar un poco el general, no solo la situación personal, sino lo que está ocurriendo en todas las instituciones del país".

Por último, insistió en que "no hay garantías de seguridad": "Hay un montón de audios que hoy salen de la autoridad que indican que efectivamente no tienen el contingente policial para las calles y menos para un espectáculo masivo deportivo, combinado con las manifestaciones que habrá en las afueras de lo estadios que se juegue fútbol".