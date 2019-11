Gamadiel García: La opinión general es no jugar esta semana

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), se refirió a la posible reanudación del fútbol chileno y señaló que la "opinión general" es que no se juegue este fin de semana.

"La opinión es no jugar esta semana, considerando los tiempos. Hasta el día de hoy no tenemos programación y tampoco logística", sostuvo el ex jugador.

Del mismo modo, comentó que el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, está de acuerdo con esta medida de no retomar la actividad, al menos esta semana.

García indicó que más allá de las intenciones de la organización, el regreso del torneo no corresponde dada la crisis social que atraviesa nuestro país.

"Por respeto a los futbolistas, creemos que no es bueno jugar este fin de semana", sentenció.