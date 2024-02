Gamadiel García y el paro de futbolistas: Hubo un apoyo mayoritario y eso nos tiene tranquilos

Gamadiel García, presidente del Sifup, habló tras la asamblea de capitanes y afirmó que el apoyo al paro de futbolistas fue mayoritario y eso "nos tiene tranquilos", reiterando que la medida del sexto extranjero debe ser revocada porque es negativa para el fútbol chileno.

"Unánime no fue, hubo instituciones que pusieron sus puntos de vista, pero fue mayoritario a favor", declaró García.

Respecto al mismo tema, hizo un llamado a los clubes que votaron en contra y se abstuvieron "a que se den cuenta del daño al fútbol chileno por mantener una postura intransigente".

"No es un capricho del gremio ni del presidente, ni de los futbolistas. Creemos que es una medida que debe cambiar, porque no es un aporte para el fútbol chileno. No va de la mano con el desarrollo, ni para el Mundial (Sub 20) que tenemos en 2025", argumentó.

"Hubo un apoyo mayoritario de los capitanes y eso nos tiene tranquilos, los temas que hemos planteado son de sentido común y se entienden en la gran mayoría de nuestro clubes", añadió.

Garcia también evitó decir qué capitanes votaron en contra del paro, y aunque admitió "coincidencias" con los clubes que mantuvieron su postura del sexto extranjero en el Consejo de Presidentes, señaló que "no fue la misma cantidad".

Finalmente, respecto a la Supercopa, explicó que esta competencia no tiene la modificación del sexto extranjero en sus bases y por eso se jugará.

Además, precisó que "los capitanes determinaron que no era posible poner toda la carga de una movilización sobre los hombros de los capitanes de Colo Colo y Huachipato, por lo que se determinó que la Supercopa no está dentro de la paralización".