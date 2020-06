Jorge Ormeño cuestionó fórmula para entrega de beneficios del Sifup

El ex mediocampista de Santiago Wanderers y Universidad Católica Jorge Ormeño hizo duros cuestionamientos a los beneficiados entregados por el Sindicato de Futbolistas Profesionales a variados ex jugadores, centrando su atención en la fecha dispuesta por la gremial para otorgar los dineros.

"Aplaudo la excelente gestión de participar en los negocios de venta por los derechos del fútbol con Turner, pero no así la repartición de estos dineros. El Sifup recaudará 15 millones de dólares repartidos en tramos de un millón anual, con derecho de retirar por parte de los jugadores según los años de carrera que tuvieron, siendo 15 años el inicio y 20 años el tope. O sea, 20 millones quien tuvo 20 años de carrera", explicó Ormeño en una carta publicada en Twitter.

"Hasta ahí, podría estar todo bien, pero lamentablemente el fondo de retiro para ex jugadores comienzo para futbolistas retirados en la temporada 2017 en adelante, y ahí mis dudas. ¿Qué parámetros fueron los escogidos para determinar quiénes podían optar a este beneficio?", añadió.

"Me parece que se quiere atacar la vulnerabilidad a futuro, pero si hablamos del dinero que se recibió en el presente, es justo que reciban jugadores que pertenecieron al gremio desde el año 2003, por ser la fecha en que se inició el CDF", expresó.

"Me pregunto cómo se aprobó esta decisión en repartir de esta manera. ¿Votación? Hablaría mal de los dirigentes actuales por tener intereses comprometidos, ya que su fecha coincide justo con la temporada de aprobación y también de los jugadores actuales, por ser beneficiarios a futuro. Tal vez fue por ser los dueños del proyecto en su concepción, aún así no les da derecho. Para mí es una espaldarazo a la generación que participó en su elección como directiva", explicó el ex volante.

"No sé, son muchas dudas y puede que esté equivocado, pero la verdad es que soy parte de muchos quienes fuimos olvidados por parte del Sifup a la hora de entregar beneficios", completó.

La carta fue difundida por Marcelo Salas, quien está en abierto conflicto con el Sifup por la situación que vive Deportes Temuco y en cuyo Instagram comentó "nos enfrentamos muchas veces, pero muy buena tu opinión".