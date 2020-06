Lucas Domínguez criticó oportunismo de ex futbolistas que reclaman millonarios bonos al Sifup

El recientemente retirado futbolista Lucas Domínguez, ex seleccionado chileno, salió en defensa del Sifup y criticó a los ex jugadores que reclaman por bonos millonarios en un momento en que la gente de nuestro país sufre por la pandemia del coronavirus y la incertidumbre económica.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el ex defensor de Colo Colo, Audax Italiano y Unión Española, entre otros equipos, indicó que "desde que empecé en el fútbol he notado una necesidad casi patológica de parte de muchos ex jugadores de llamar la atención".

"Les cuesta dejar ir al fútbol. Esa adicción al reconocimiento social, de 'figurar'. Esa necesidad de micrófono y de chaquetear a los que están en actividad", reclamó.

En ese sentido, expresó su apoyo a la directiva del Sifup, encabezada por Gamadiel García y Luis Marín, quienes "han tenido una gran gestión que lleva siempre como fin ayudar a los jugadores y sus familias. Sobre todo a enfrentar el difícil proceso del retiro. La cagó el oportunismo de algunos. Tuvieron sus años, asuman y déjenlo ir".

"Por último, si van a reclamar, háganlo piola. Son bonos de sobre 7 millones de pesos. Hay gente que se desvive en estos momentos por recibir cajas de ayuda de 30 lucas. Timing de lujo el de mis colegas", concluyó.

Desde que empecé en el fútbol he notado una necesidad casi patológica de parte de muchos ex-jugadores de llamar la atención. Les cuesta dejar ir al fútbol. Esa adicción al reconocimiento social, de “figurar”. Esa necesidad de micrófono y de chaquetear a los q están en actividad. — Lucas Domínguez I. (🏡) (@luc4sdominguez) June 17, 2020

Todo el apoyo al @sifup, @Gamagarcia12 y @luis1marin. Han tenido una gran gestión que lleva siempre como fin ayudar a los jugadores y sus familias, sobretodo a enfrentar el difícil proceso del retiro. La cago el oportunismo de algunos. Tuvieron sus años, asuman y déjenlo ir. — Lucas Domínguez I. (🏡) (@luc4sdominguez) June 17, 2020