Luis Marín: No queremos que se use el fútbol como una pantalla para volver a la normalidad

Luis Marín, secretario del Sindicato de Futbolistas (Sifup), conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el posible regreso de los torneos profesionales, asegurando que espera que no se utilice el fútbol como pantalla para retomar la normalidad, porque puede ser contraproducente.

"Hemos estado en contacto con el grupo de capitanes y representantes de cada equipo. Desde el primer día pedimos la suspensión de la fecha a la ANFP, se jugó el partido de Rangers y hubo disturbios afuera, por eso el lunes (21 de octubre) mandamos una petición para la suspensión total", manifestó.

"No se sabe qué es lo que va a pasar, no se puede estar jugando al fútbol si la incertidumbre sigue, eso es muy complicado... No se vería bien si se retoma el fútbol, por todo lo que puede generar que retorne si todo esto se mantiene, puede ser para peor" agregó el ex portero.

En esta línea aseguró que "en algún momento se tiene que jugar y volver a la normalidad. Se tiene que jugar todo de una y no en unos lugares sí y en otros no. Hoy los jugadores no tienen su cabeza apta para jugar fútbol con toda la situación social".

Sumado a esto, pidió que no se use el fútbol para tapar la contingencia. "Han pasado algunas horas desde que se levantó el estado de emergencia. Se quiere dar una sensación de normalidad y la verdad es que no es así. No queremos que se use el fútbol como una pantalla para volver a la normalidad, es complicado. No es algo menor al estar toda la fuerza policial en la calle", expresó.

De parte de los jugadores, admitió que "no está la intención de volver al fútbol. Ahora no hemos tenido ninguna información formal, ni siquiera sabemos quién tomará la intendencia de la Región Metropolitana, falta la postura de la ANFP y de Estadio Seguro".

El rol de los futbolistas en las manifestaciones

Sobre la postura que han tomado muchos jugadores, apoyando las movilizaciones y participando de ellas, dijo que "está bien que se involucren. Yo tengo dos familiares directos que fueron torturados políticos. Siempre se dice que el deportista de elite vive en una burbuja, y sí, es cierto que se vive una vida distinta a la del resto, pero no podemos estar ajenos a la realidad país. No todos nacieron en cuna de oro y está bien que den su opinión o que participen en una marcha".

"Si como deportistas tenemos una opinión es bueno darla, pero no podemos quedar ajenos. Ayer participé con mi familia en la marcha de los ciclistas, manifestaciones casi todas pacíficas que luego de complicaron", cerró.