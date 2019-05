Presidente del Sifup: El paro va aunque se llegue a una solución en las próximas horas

El presidente del Sifup, Gamadiel García, entregó detalles de la suspensión del fútbol profesional a partir de este viernes anunciado por el gremio, debido a que la ANFP le negó a Naval la posibilidad de reintegrarse al Campeonato de la Segunda División Profesional.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el ex jugador dijo en relación a la posibilidad de que se baje el paro en caso de llegar a un acuerdo que "siempre estamos dispuestos al diálogo, pero no se va a jugar por respeto a los equipos que no viajaron, a pesar de que se pueda llegar a una solución hoy en la noche o mañana muy temprano".

"Me imagino que la ANFP tratará de revertir esta medida, pero el acuerdo con todos los equipos de Primera que tenían que jugar partidos pendientes, con los equipos de Primera B y de Segunda Profesional ya es un hecho. Por lo tanto, este fin de semana no se juega fútbol", indicó.

El timonel del sindicato de futbolistas explicó sobre el conflicto que "se acordó con el sindicato que Naval debía tener la garantía para poder participar, algo que Naval en una de sus peticiones dice que es una casa. El sindicato le pide a Naval que la garantía tiene que ser monetaria a lo que el club accedió, se demoró pero accedió".

"El acuerdo con la ANFP era que si Naval tenía la garantía iban a registrar los contratos de los jugadores, que llevan entrenado por prácticamente dos meses esperando esta resolución, y se iba a programar a Naval en el torneo, lo que lamentablemente ayer se desconoció", agregó.

García señaló finalmente que "la ANFP no nos aceptó la garantía, dinero que tenemos nosotros en nuestras arcas depositado por la gente de Naval y se desconoció el acuerdo que teníamos. Esta es la situación que provoca la paralización de actividades desde mañana".

En un comunicado el Sifup aseguró que intentaron contactar al presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, quien se negó a atenderlos "por tener otras cosas que hacer", según les señaló su secretario ejecutivo, Luis Varas.