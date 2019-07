Sifup le cumplió el sueño a pequeño hincha que dibujó a Vidal en álbum de Copa América

El Sindicato de Futbolistas (Sifup) tuvo un notable gesto con el pequeño que se volvió viral en las últimas horas por dibujar a Arturo Vidal al no tener cómo comprar láminas para rellenar el álbum de Copa América que le regalaron.

El ex arquero y actual secretario del Sifup, Luis Marín, visitó al pequeño en su casa y le obsequió un álbum completo de la Copa América.

Además, llevó la réplica de la Copa América para que el pequeño se pueda fotografiar con ella.

Cómo no emocionarse con la historia de Ignacio. Junto a Panini cumplimos el sueño de esta hermosa familia @nina_rubylips y este pequeño ya tiene álbum completo y foto con la Copa América @kingarturo23 @LaRoja pic.twitter.com/semOeuY6Gv

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx