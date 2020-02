Sifup repudió los incidentes en el Coquimbo-Audax: Los delincuentes no le ganarán al fútbol

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) expresó mediante un comunicado en sus redes sociales su total repudio a los serios incidentes de este viernes en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", que provocaron la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y Audax Italiano.

Con una publicación en su cuenta de Twitter, el Sifup señaló que "destruir, romper, agredir a los trabajadores del fútbol no reivindica nada. Los jugadores y su gente apoyan toda manifestación social, pero jamás avalarán hechos como éste".

Además, añadió que "no sólo el árbitro llegó a esa conclusión, también el gobernador. Los jugadores estuvieron dispuestos siempre, pero la autoridad fue enfática en que no estaban las condiciones. Los delincuentes no le ganarán al fútbol. Esperemos que los otros partidos tengan medidas suficientes".

Al Sindicato se sumó la manifestación de Universidad Católica, primera mediante su presidente Juan Tagle y luego a través de su Twitter oficial, mostrándose contrarios a este tipo de actos.

No nos pueden robar el fútbol, las manifestaciones pacíficas son válidas, pero no podemos permitir que unos pocos violentistas nos quiten el fútbol a todos los chilenos. Aquí no puede haber dos posiciones. Tenemos que estar más unidos que nunca. Que siga el fútbol! — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) January 31, 2020