Sifup tras agresión a Parra: "Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes"

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) condenó la agresión sufrida por el arquero Martín Parra con fuegos artificiales por parte de barristas de Universidad Católica, acción que obligó la suspensión del clásico universitario de la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

"Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol", amputaron desde el gremio debido al resquicio presentado por la dirigencia de Cruzados que permitió la presencia de hinchas en el clásico.

En esa línea el Sifup expus que es "impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?".

