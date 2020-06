Sifup y corporación "Jugadores por siempre" se reunieron para consolidar ayuda a ex futbolistas

El Sifup y la corporación de ex futbolistas "Jugadores por Siempre" tuvieron una segunda reunión para continuar lineamientos para ir en ayuda de ex futbolistas, esto tras la ratificación de la asamblea de jugadores para continuar dándole forma al trabajo de apoyo que el gremio dará a los ex jugadores agrupados en la institución que dirige Carlos Durán.

"Siempre hemos estado dispuestos, facultados por nuestra asamblea, a apoyar los proyectos establecidos y liderados por alguna institución organizada como ésta, cuya esencia es el desarrollo y la ayuda social de los exfutbolistas. Ya hemos sostenido dos reuniones con ellos, para darle forma y viabilidad, de manera real y concreta, a sus propuestas", comentó el presidente del Sifup, Gamadiel García.

Tras conocer los alcances del proyecto social que propone "Jugadores por siempre", el Sindicato aprovechó de comentar todas las acciones que paralelamente desarrolla en beneficio de exfutbolistas que pasan por un complicado momento. Para la agrupación, en tanto, que en esta última cita sumó la presencia de Sandrino Castec, éste es uno de los grandes aspectos que pretenden desarrollar con el apoyo que recibirán de parte del Sifup, además de otras iniciativas, como la de mejorar la infraestructura donde funcionan.

"Se nos comentó que tienen la idea de remodelar y darle forma a la Casa del ex jugador, proyecto que estamos felices de apoyar, porque esta sede tiene valiosos y necesarios objetivos, entre ellos, atenciones médicas, tratamientos y diagnósticos para los exfutbolistas, cuestión que irá en directa relación con el complejo deportivo que nosotros estamos proyectando para los jugadores", argumentó el timonel del Sifup.

Por último, nuestra asamblea de futbolistas, celebrada el pasado lunes, validó la mesa de trabajo conjunto y el apoyo a dicha Corporación, estableciendo el diálogo como el principal camino para zanjar diferencias y establecer apoyos reales a las necesidades de los exfutbolistas.