Sifup y posible rebaja de sueldos: Los jugadores no tienen por qué asumir las pérdidas del fútbol

El presidente del Sifup, Gamadiel García, reiteró su rechazo a la opción de rebajar los sueldos de los futbolistas debido a los problemas económicos que está generando el brote de coronavirus en nuestro país y el resto del mundo, afirmando que "los jugadores no tienen por qué asumir las pérdidas del fútbol".

Según publicó La Tercera, en el consejo virtual que la ANFP sostuvo el jueves varios clubes propusieron la opción de recortar salarios ante la crisis, idea criticada duramente por el gremio de jugadores.

En conversación con el mismo medio, García dijo que "no hay ninguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo para rebajar sueldos, menos si ese acuerdo apunta a una rebaja colectiva".

"Cada uno de los arreglos a los que llegaron los jugadores es distinto uno de otro. Se cierran según los gastos que tiene cada quién, según su trayectoria, si está empezando o terminando su carrera. Hay muchas variables", agregó.

"Sabemos claramente lo que está pasando. Pero si me dices que este mes, marzo, no se les van a pagar los sueldos a los jugadores como corresponde, no hay ninguna razón para que eso suceda. Entendemos que pueden haber conflictos a futuro", agregó.

En la misma línea, el timonel del sindicato severó que "lo que no puede haber es una rebaja colectiva para todos por igual. Que, por ejemplo, se defina un 50 por ciento de recorte para todos. Eso no se puede. Por otra parte, cualquier rebaja no puede ser una decisión unilateral de los dirigentes".

"Cuando los clubes recibieron tres millones de dólares por el contrato del CDF, los dirigentes no repartieron parte de ese dinero con los jugadores. Entonces, ahora, los jugadores no tienen por qué asumir las pérdidas del fútbol", apuntó.