Chile derrotó a Japón en el inicio de cuadrangular sub 21 que se juega en Paraguay

El equipo de Héctor Robles se presentó con jugadores sub 20.

La selección chilena sub 20 superó 2-0 a la sub 21 de Japón en el cuadrangular amistoso Sport for Tomorrow que se disputa en Paraguay.

El equipo de Héctor Robles definió el encuentro jugado en el Defensores del Chaco con dos jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes, en el segundo lapso.

Primero el futbolista de Celta de Vigo César Franco Lobos, quien reemplazó a Matías Sepúlveda -de O'Higgins- rompió la resistencia nipona en los 75' y a los 90' un centro lanzado por el jugador de Santiago Wanderers Gabriel Rojas, que entró en lugar de David Henríquez -de la UC-, se coló en el arco contrario.

La alineación titular de la "Rojita" fue con Luis Ureta; Nicolás Fernández, Tomás Alarcón, Ignacio Tapia, Alex Ibacache; Víctor Méndez, Matías Sepúlveda, Ariel Uribe, Marcelo Allende; David Henríquez y Nicolás Guerra.

En el partido inicial Paraguay cayó vía penales ante Venezuela, tras igualar 1-1.

El próximo partido del conjunto de Robles es contra los locales, el viernes.