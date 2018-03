Con cuatro "extranjeros": Héctor Robles definió nómina sub 19 para cuadrangular

El técnico de la selección chilena sub 20, Héctor Robles, entregó la nómina del equipo que participará en el torneo Sport For Tomorrow Sub 21 junto a Paraguay, Venezuela y Japón, a desarrollarse en Asunción entre el 21 y el 25 de marzo.

En el equipo destacan cuatro jugadores que militan en el extranjero: Marcelo Allende y Ariel Uribe, de Necaxa; Franco Lobos, de Celta de Vigo; y el chileno-alemán Kennet Hanner-López, de Mainz de Alemania.

Este último es uno de los goleadores de la Bunndesliga sub 19 y asoma como un interesante proyecto.

En la lista también figuran Nicolás Guerra y David Henríquez, delanteros de Universidad de Chile y Universidad Católica, respectivamente.

Esta es la nómina de Chile

ARQUEROS

Luis Ureta – O'Higgins

Julio Bórquez – Deportes Iquique

DEFENSAS

Nicolás Fernández – Audax Italiano

Yonathan Parancán – Universidad Católica

Lucas Alarcón – Universidad de Chile

Tomás Alarcón – O'Higgins

Antonio Díaz – O'Higgins

Ignacio Tapia – Huachipato

Alex Ibacache – Everton de Viña del Mar

VOLANTES

Ignacio Saavedra – Universidad Católica

Víctor Méndez – Unión Española

Misael Llantén – Colo Colo

Matías Sepúlveda – O'Higgins

Gabriel Rojas – Santiago Wanderers

Marcelo Allende – Necaxa (MEX)

Ariel Uribe – Monarcas Morelia (MEX)

DELANTEROS

Matías Leiva – Everton de Viña del Mar

Franco Lobos – Celta de Vigo (ESP)

Nicolás Guerra – Universidad de Chile

David Henríquez – Universidad Católica

Kennet Hanner-López – Mainz 05 (ALE)