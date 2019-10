Alcaldesa Matthei tras el "hotelazo": Ojalá que la U nunca más se quede en Providencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se manifestó muy molesta con los jugadores y dirigentes de Universidad de Chile por los incidentes ocurridos la noche del viernes en el "hotelazo" convocado por la barra Los de Abajo.

Al respecto, la edil aseguró que "estoy indignada porque aquí nuestros vecinos no podían respirar con las bombas lacrimógenas. Acá vinieron esos vándalos de la barra de Universidad de Chile y sus dirigentes no han dado la cara por todos los destrozos que causaron".

"Los jugadores salieron a saludar y parece que azuzaban de alguna manera todo lo que estaba pasando. Esto es de verdad indignante, ojalá que nunca más se queden en Providencia", añadió.

En la misma línea, Matthei agregó que "nosotros nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables. Sin embargo, vamos a hacer especial énfasis en ver si los dirigentes y los dueños del club le dan facilidades a las barras bravas o si hicieron algo para evitarlo, si es que le dieron aviso a alguien, si ponen o no ponen guardias".

"Nosotros vamos a ver qué acciones iniciar. Pero que ningún dirigente de Universidad de Chile sea capaz de dar la cara, de venir acá y decir que lo sienten, es indignante. Porque no me van a decir que ellos no tenían idea de lo que estaba pasando", apuntó.

La alcaldesa igualmente responsabilizó al plantel azul, afirmando que "los jugadores saben que esto podía pasar, ¿para qué tenían que salir a asomarse al balcón? Todas esta cosa de los banderazos y "hotelazos" lo encuentro una ridiculez. ¿Por qué no van a mirarlos a la cancha no más como corresponde? Esto de venir a gritarles, ¿de qué estamos hablando?".

Espero que de una vez por todas, los dirigentes del fútbol y @ANFPChile, en este caso en particular de @udechile, se hagan cargo de los destrozos y daños causados a nuestros vecinos. Y que expliquen, si toman o no los resguardos de Seguridad y sus vínculos con las barras bravas. pic.twitter.com/4UfCHPk2vE — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 5, 2019