ANFP confirmó que el Superclásico se jugará a mediodía el domingo 6 de marzo

La ANFP ratificó este jueves la programación de la quinta fecha del Campeonato Nacional, que se disputará la próxima semana, y que tiene el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile como duelo estelar.

De acuerdo a la información en la web oficial del Campeonato, el Superclásico quedó agendado para el domingo 6 de marzo en el Estadio Monumental, a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Cabe resaltar que en la misma programación, la ANFP notificó que este horario fue determinado por las autoridades.

Revisa la programación completa de la quinta fecha a continuación:

Viernes 4 de marzo

Palestino vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Ñublense vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Sábado 5 de marzo

Coquimbo Unido vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Unión Española vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Everton vs. Curicó Unido. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Domingo 6 de marzo

Colo Colo vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Monumental

O'Higgins vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Cobresal vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Cobre