Angelo Henríquez: Siento que el árbitro nos perjudicó más

Angelo Henríquez tuvo una jornada de contrastes en el Superclásico. El delantero de Universidad de Chile mostró un buen nivel ante Colo Colo, pero terminó expulsado por una agresión a Juan Manuel Insaurralde. Desde su punto de vista, su reacción "no fue correcta", pero apuntó que el árbitro Eduardo Gamboa estuvo mal en la situación.

"Me sentía cómodo en la cancha. En el momento de la reacción, obviamente no fue correcto de mi parte. Pero siento que el otro jugador merecía algo más, una amarilla. El árbitro estuvo mal. No voy a negar mi error", declaró el ariete en la zona mixta del Nacional.

Pese a que admitió que el arbitraje de Gamboa fue malo "para ambos lados", sostuvo que "siento que a nosotros nos perjudicó más. Tiene que mejorar, ser más imparcial. Pero de eso no depende el resultado, eso fue por nosotros".

Finalmente, se refirió al desempeño del equipo en el global del partido.

"Siento que estamos jugando bien, que nos creamos buenas ocasiones de gol, pero nos estamos regalando en el segundo tiempo. Es cosa de mantener la concentración, más que otra cosa", cerró.