Aníbal Mosa: No me gusta ver a Universidad de Chile allá abajo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anticipó el Superclásico de este sábado que medirá a Colo Colo, equipo que marcha en la parte alta del Campeonato Nacional, con una Universidad de Chile que es colista, posición que a su juicio le hace mal al fútbol chileno.

"Es una pena, no me gusta ver ahí a Universidad de Chile, más allá de lo que piensen los hinchas, pero ver a un equipo grande allá abajo no me gusta y no creo que le haga bien al fútbol chileno; es una institución grande que tiene gente que hará todo lo posible para salir de la posición en que está", sostuvo el timonel del "Cacique" en diálogo con nuestro panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

"El momento que vive la U es para que no nos relajemos y tengamos más atención que nunca. Este tipo de pleitos, son partidos aparte, y es lo que veo en el plantel y cuerpo técnico, que no va a regalar nada, vamos a entrar concentrados como si U de Chile estuviera peleando el campeonato", agregó.

En cuanto a su pronóstico, apuntó a que es "ganar, por lo que sea, da lo mismo, solo ganar. Cualquiera que haga los goles está bien".

Al momento de hablar del delantero Esteban Paredes y la opción que tiene de convertirse en el goleador máximo del fútbol chileno, el dirigente "albo" dijo que ello "no está en las prioridades" del ariete, las que son "que el equipo gane, que nos mantengamos en la punta y seamos campeones e ir a Copa Libertadores".

"El tema de convertirse en goleador ha tomado muchas portadas, pero eso va a llegar, si no este fin de semana, el otro. No me cabe duda que va a pasar, pero su preocupación es ganar, salir campeón", sostuvo.

Además dijo que en el caso que Paredes desee seguir como jugador el próximo año, Mosa declaró que hay que ver cómo llega al final de la temporada "y lo que él quiere, conversar con el cuerpo técnico y Marcelo Espina. Si es así, lo apoyaremos de todas maneras".

También se refirió a la posibilidad de sumar jugadores en el receso venidero y habló sobre Matías Fernández: "Todos los colocolinos queremos que nuestros ídolos vuelvan, pero va a tener que pasar por lo que diga el técnico", manifestó.