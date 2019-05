Aveldaño sobre duelo con Colo Colo: Ante esa clase de jugadores tienes que estar más alerta

El defensor de Universidad de Chile Lucas Aveldaño apuntó a que los jugadores del cuadro estudiantil no pueden desconcentrarse en el partido de este sábado ante Colo Colo por la jerarquía del plantel que posee el "Cacique" y además manifestó que en este partido la posición de los azules en el Campeonato no es importante.

"Es mi primer clásico, más allá de cómo vengamos nosotros o el rival, el clásico se juega siempre de una manera distinta y aparte se vive la semana de manera diferente, así que no pongo mucho en la balanza eso -ser colistas- y no me guío de cómo venimos", comentó.

En ese sentido, el argentino estimó que en el torneo no hay equipos sólidos en el bloque defensivo y que los "albos" en ese punto "pueden ser permeables, pero hay que estar con atención en los jugadores que tienen, que son de mucha jerarquía (...) ante esa clase de jugadores tienes que estar más alerta".

En lo referido a la situación que vive Johnny Herrera, marginado del cruce con Coquimbo Unido por decisión técnica, dijo que "me gustaría contar con todos, que estén recuperados de lesiones, pero la elección de los once iniciales está en manos del entrenador".

Luego, insistió en que "no pongo mucho en la balanza cómo viene cada uno, me ha tocado jugar clásicos en distintos equipos que tuve y nunca se sabe quién gana; vamos a ir con la actitud y lo que corresponde en un clásico, nos va a servir el doble si lo podemos ganar, para un envión anímico".

U. de Chile recibe a Colo Colo el sábado a las 12:00 horas (16:00 GMT).