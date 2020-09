Caputto y la negativa racha ante Colo Colo: En cada partido podemos escribir nuestra historia

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, anticipó lo que será el Superclásico de este domingo ante Colo Colo por la novena fecha del Campeonato Nacional.

Al ser consultado por la negativa racha ante los "albos", a quienes no vencen en torneos nacionales desde el año 2013, el DT de los azules dijo que este duelo "lo encuentro como un desafío, una oportunidad. Más allá de la historia, en cada partido podemos escribir nuestra propia historia".

"No hablamos durante toda la semana o todo el tiempo de los años en los que no se ha podido ganar, no hablamos de eso. Hablamos de cuando tengamos la posibilidad de jugar un clásico, lo vamos a ganar. Siempre es eso. En esta semana previa pensamos en eso, cómo ganarlo, por dónde ganarlo, cómo fortalecer nuestras aptitudes", agregó.

Sobre la importancia que Pablo Aránguiz y Walter Montillo asuman el protagonismo en la conducción del juego ante el "Cacique", el estratega afirmó que "tenemos claro que Pablo tiene que estar más suelto, él juega suelto".

"Independiente a lo que pudo haber pasado en el partido anterior por cualquier parte del campo él y Walter, para que sea interpretable e independiente de lo que puedan ver porque a veces es diferente a lo que uno pueda proponer de ellos, son jugadores que son muy determinantes y vamos a querer siempre que estén de frente al arco rival", apuntó.

"Eso es lo que vamos a buscar todo el tiempo y lógicamente que estén mucho más cerca y que se asocien de buena manera porque cuando ellos se encuentran, nuestro juego obviamente florece", reveló.

En la misma línea, sobre las claves del equipo Caputto señaló que "los tándems de Matías Rodríguez, de (Jean) Beausejour, de Aránguiz, Montillo, el desdoble de (Camilo) Moya y (Fernando) Cornejo, son los que quiero que primen. Eso es lo que más quiero que se genere para el fin de semana, para el domingo y es lo que hemos trabajado".

"Independiente de lo que pueda pasar y cómo puedan darse las diferentes fases del juego, tenemos que estar preparados para cada una de ellas, siempre con este protagonismo principalmente de estos jugadores y estas sociedades que son muy importantes", indicó.

