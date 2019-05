Diego Rivarola sobre marginación de Johnny Herrera: Hay que respetar las decisiones

El asesor deportivo de Azul Azul, Diego Rivarola, señaló que la marginación del portero Johnny Herrera del Superclásico es similar a la que él vivió en el periodo de Jorge Sampaoli al frente de Universidad de Chile y sostuvo que es una decisión de Alfredo Arias que debe ser respetada.

"La relación está difícil, complicada. Son momentos que a nadie le gustaría vivir; me pasó con Sampaoli en cierta forma, pero se entiende que hay momentos y momentos y hay que respetar las decisiones, nos guste o no", indicó.

"Esperemos que estas decisiones sean para bien para el equipo, la U necesita ganar los tres puntos y quiero enfocarme en que el equipo saque un buen resultado", continuó.

Luego, el ídolo de la U apuntó a que "este tipo de situaciones no es lo ideal que pasen, menos previo a un clásico. Tenemos que enfocarnos en el partido, la U necesita los tres puntos sobre cualquier otro tema. Como club no estamos bien y ganar un clásico tan importante nos hace bien a todos y también a los jugadores".

Por último apuntó a que desconoce si Alfredo Arias recibió un ultimátum antes del partido: "No soy quién para responder eso, estoy a cargo de la parte futbolística, los resultados y el momento en que estamos condicionan muchas cosas, así que hablar de un condicionamiento no me corresponde y no sé si es lo mejor. Espero que la U haga un buen partido y después se sacarán las conclusiones".

La U enfrentará a Colo Colo el sábado a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Estadio Nacional.