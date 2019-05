Eduardo Gamboa será el árbitro del superclásico entre la U y Colo Colo

El árbitro Eduardo Gamboa fue designado para impartir justicia en el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo, a disputarse este sábado desde las 12:00 horas en el Estadio Nacional.

Para el juez FIFA será su quinto clásico del fútbol chileno, resultando ganador en las cuatro ocasiones anteriores el elenco albo, siendo la última vez en 2015, cuando el elenco popular se impuso por 2-0.

En otras designaciones, Cristian Garay tendrá la responsabilidad de dirigir el duelo entre Universidad Católica, líder de la competencia, y Deportes Antofagasta.

Revisa los árbitros de la semana

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Arbitro: Juan Lara.

Unión La Calera vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Arbitro: Roberto Tobar.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo. Arbitro: Cristian Garay.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio Nacional. Arbitro: Eduardo Gamboa.

O'Higgins vs. Everton, 18:30 horas. Estadio El Teniente. Arbitro: José Cabero.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción, 12:30 horas. Estadio CAP Acero. Arbitro: Angelo Hermosilla.

Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Arbitro: Nicolás Gamboa.

Audax Italiano vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Arbitro: Cristián Droguett.