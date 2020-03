¡Efecto del coronavirus! Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo se jugará sin público

Este jueves, el Ministerio de Salud y la ANFP decidieron que por un período de un mes (entre el 19 marzo y el 19 de abril) todos los partidos a disputarse en territorio nacional, ya sea de campeonato local y copas internacionales se jueguen sin público, debido al brote de coronavirus.

Por esta razón, el Superclásico del fútbol nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo, duelo que genera mayor expectación por parte de los hinchas del fútbol en nuestro país, también se jugará a puertas cerradas el próximo 22 de marzo, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT) siendo uno de los duelos más llamativos en verse afectado, lo que será un verdadero hito en este torneo.

Para encontrar el último encuentro sin hinchas en las gradas entre "albos" y "azules", hay que remontarse al 17 de julio de 2012, en el Estadio Monumental, cuando el "Cacique" fue castigado por mal comportamiento de sus fanáticos en fechas anteriores.

Aquel encuentro contó también con una fuerte que lluvia, que hizo más llamativo aún el contexto, en un duelo en el que Colo Colo se impuso por 2-0.

Además, durante ese fin de semana (el primero sin público) se jugarán ocho duelos más de Primera División sin aficionados en las tribunas, además de siete de la Primera B y seis de la Segunda División que recién disputará su primera jornada.

Los duelos de ese fin de semana que se jugarán sin público:

Primera División: Novena fecha

Palestino vs. Everton

U. de Concepción vs. Unión Española

U. La Calera vs. Cobresal

S. Wanderers vs. Curicó Unido

U. Católica vs. Coquimbo Unido

Deportes Iquique vs. Huachipato

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Deportes Antofagasta vs. Audax

Deportes La Serena vs. O'Higgins

Primera B: Quinta fecha

Magallanes vs. Barnechea

Deportes Valdivia vs. Deportes Puerto Montt

San Marcos vs. Ñublense

Rangers vs. Deportes Temuco

Santiago Morning vs. San Luis

Deportes Copiapó vs. Cobreloa

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Melipilla

Segunda División: Primera Fecha

Deportes Colina vs. Independiente de Cauquenes

Deportes Linares vs. General Velásquez

Colchagua vs. Deportes Concepción

Deportes Vallenar vs. Lautaro de Buin

Fernández Vial vs. Deportes Iberia

Deportes Recoleta vs. San Antonio Unido.