Esteban Paredes apostó por Colo Colo en el Superclásico y le puso fichas a Iván Morales

El máximo goleador de la historia del Campeonato Nacional, Esteban Paredes, tomó la palabra ad portas de un nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, y por supuesto le puso fichas al cuadro albo y se loa jugó por un gran rendimiento de Iván Morales.

"Siempre me preocupa el Superclásico. Este partido es especial, pese a que la U hace tiempo que no nos gana ni de local ni de visita. Es una semana diferente, uno la vive de otra manera, y solo se enfoca en ganar para darle una alegría la hinchada, a uno mismo y a nuestras familias", dijo en diálogo con La Tercera.

Paredes reveló que mantiene comunicación constante con algunos jugadores del plantel, entre ellos Iván Morales, considerado su sucesor en la ofensiva alba: "Lo hablamos en la semana. Me lo dijo antes de que a la prensa. Me dijo: 'Hermano, quiero hacer un gol para dedicártelo. Te lo mereces'. Me echa de menos, jaja".

Además, se la jugó con un resultado: "Ganaremos 3-1 y espero que Iván Morales haga dos goles", complementó.

Además, el actual jugador de Coquimbo Unido decidió no bajarle el perfil al trascendental cruce: "Es un Superclásico. Independientemente de los números, el hincha puede decir lo que quiera, pero en la interna del camarín siempre es considerado así. Y al otro lado es lo mismo", comentó.