Esteban Paredes: Si hago el gol lo celebraré con mis compañeros y jamás me voy a burlar del rival

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes anticipó el Superclásico del sábado en el que puede convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol chileno. Afirmó que si anota ante Universidad de Chile, lo celebrará con sus compañeros y los hinchas sin burlarse del rival.

"Uno siempre tiene que tener respeto por el rival, por el compañero que tiene al frente, hay gente que peca de soberbia y obviamente le va mal; yo, si hago el gol, lo voy a celebrar con mis compañeros, con la gente, pero jamás me voy a burlar del rival", indicó en el Estadio Monumental.

De todos modos, aclaró que su idea para este encuentro, más allá de anotar ante los "laicos", es "que al equipo le vaya bien y que ganemos. Si es con un gol mío, feliz. Si no, hay que tratar de ganar, que es lo principal".

"Independiente de cómo lleguemos en las posiciones, es un partido totalmente aparte, diferente, y el tema del puntaje y las posiciones no tiene nada que ver con lo que significa el partido", agregó en relación a los momentos en que llegan ambos equipos al compromiso y luego habló de la racha de 18 años de la U sin triunfos en Pedrero.

"En estas instancias el equipo siempre está mentalizado en no perder en el Monumental. Alargar la racha es un plus positivo en lo grupal. La U quiere ganar y nosotros no queremos perder, por ahí pasa un factor motivante y bueno hacia nosotros, no queremos perder ningún partido acá", sostuvo.

"Hay una historia de 18 años que es un factor no menor, pero salimos a la cancha a no perder y ellos piensan en ganar, hay un factor importante hacia ellos. Mañana no hay excusas, no tenemos que perder", complementó.

Paredes, que recordó que a fin de año tomará la decisión de continuar en la actividad, dijo que el "Cacique" necesita "no parar de correr, hay que sacar la garra que tiene Colo Colo, estar concentrados los 90 minutos, porque la U no juega mal, le he visto algunos partidos, y nosotros tenemos que estar a la altura".

Igualmente, consideró que si la U baja de categoría, sería algo "muy malo para el fútbol chileno" y reconoció que este encuentro ante los "laicos" es importante para ratificar lo bien hecho ante Audax Italiano y mantenerse en la pelea por el segundo puesto del Campeonato Nacional.

El Superclásico se disputará desde las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio Monumental.