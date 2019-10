Hernán Caputto: Debemos centrarnos en ganar el partido y no en cambiar la historia

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, hizo la previa del Superclásico ante Colo Colo y aseguró que el elenco azul debe concentrarse en ganar el partido dada la necesidad del equipo y no para romper la racha negativa del elenco azul en el Estadio Monumental.

"Siento que hay hacer un partido estratégico. Debemos centrarnos en ganar un partido y no en cambiar la historia. Hemos estudiado mucho a Colo Colo, y junto con preocuparnos de ellos, debemos modificar cosas nuestras, reforzarlas, mejorarlas, porque si bien son tangibles algunas mejoras, nos falta llevarla a algo más palpable como son los resultados", dijo Caputto en el Estadio Nacional, luego de la última práctica de la U en la previa del duelo de este sábado.

Caputto intentó restarle presión al equipo y dijo que ganar es una responsabilidad.

"Ya son muchos años que no hemos podido ganar allá y es una realidad. Pero primero, la presión no está. Esperamos y ansiamos este partido, pero no estamos desesperados. Hemos trabajado en la parte mental, porque creemos que es muy importante la parte mental, no solo por el clásico si no por el estado actual del equipo en la tabla", comentó Caputto.

"No es normal jugar un clásico, porque no se vive todas las semanas, y se vive con una energía distinta, con condimentos internos y externos. He tratado de traspasar nuestra experiencia", añadió el DT.

El ex arquero tuvo palabras para un eventual gol de Esteban Paredes, la consecuente celebración del cuadro albo y las burlas generadas ayer en el arengazo de Colo Colo.

"Nos hierve la sangre, es normal, pero tratamos de que no nos influya de mala manera, de que lleguemos al partido y sigamos con la estrategia y el plan de juego, más allá de Esteban y la fiesta que ha estado preparada de partidos anteriores. No nos ponemos a pensar en eso, sino en lo que nosotros tenemos preparado", comentó.

Caputto adelantó que Angelo Henríquez está en condiciones de jugar: "Veremos hasta último momento si juega, veremos si hacemos algunas modificaciones en el equipo", dijo.