La sorpresiva confesión de Felipe Flores: No quiero que la U descienda

El actual jugador de Antofagasta dijo que no le haría bien al campeonato que los azules perdieran la categoría.

En la previa del Superclásico del fútbol chileno, el actual jugador de Antofagasta y ex Colo Colo, Felipe Flores, sorprendió con una confesión en la que afirmó que "no le gustaría" que Universidad de Chile descendiera.

Pese a ser identificado e hincha con los colores del "Cacique" el delantero comentó al sitio DaleAlbo.cl que: "Por más que uno sea de Colo Colo no quiero que la U descienda. Es el archirrival y perdería el brillo el torneo".

"Todos los equipos como Antofagasta, Everton o Iquique quieren jugar contra la U, Colo Colo y Universidad Católica", remarcó.

En la misma línea, Flores agregó que: "Ya no existiría ese partido contra la U, que siempre es vitrina para los equipos no grandes. Ya no existiría el clásico universitario y tampoco el Superclásico".

"El hecho de que la U descienda no le hace bien al fútbol chileno. La gente a lo mejor se pondría contenta, pero un año sin un Superclásico sería muy aburrido", concluyó.