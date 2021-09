Larrivey sobre las burlas de Colo Colo: Me tiene sin cuidado, no vi nada del festejo de los rivales

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, contó cómo vivió la trastienda del Superclásico el pasado domingo, donde ganó Colo Colo 3-1, y dijo que no se preocupa por las burlas emanadas desde el plantel del "Cacique" porque no pudo marcar un gol.

"Me tiene sin cuidado, no vi nada del festejo de los rivales, no correspondía", dijo este martes en relación a los dichos de los jugadores del "popular" durante una transmisión en vivo por Instagram, donde fue cuestionado su aporte en los azules.

Sobre qué hizo tras el duelo, dijo que "me resguardé como hicimos todos en nuestras familias y a pasar esta desilusión con los seres más queridos".

"Estamos a un día de un nuevo enfrentamiento, tenemos que dar vuelta la página rápidamente y pensar en el partido de mañana -miércoles-", dijo.

La U enfrenta el miércoles a Santiago Wanderers por la fecha 23.