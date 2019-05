Leonel Herrera: No sería bueno para el fútbol chileno que la U baje a la B

El ex defensor de Colo Colo analizó el momento de los azules.

El mal momento de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional fue tema en Colo Colo en la previa del clásico, y los jugadores Esteban Pavez e Iván Morales dieron su impresión de un eventual descenso de los azules a la Primera B.

Mientras el volante dijo que no sería bueno para el fútbol chileno una caída a la Primera B de los azules, el joven delantero dijo que le gustaría ver a los universitarios en la división de plata.

Ante ello, surgió la voz del ex defensor de Colo Colo Leonel Herrera, quien siguió la línea de Pavez.

"Me quedo con la postura de Pavez. La U ya estuvo en segunda, y subió al año siguiente. A mi modo de pensar, la U le haría falta al fútbol chileno, porque se acabarían los clásicos y no solo ante Colo Colo, sino que también ante Universidad Católica", dijo el ex jugador a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Por la cantidad de gente que tienen a su favor, no le haría bien al fútbol chileno. Puede haber sentimientos de rivalidad, pero la U tiene mucha hinchada y eso no se puede acabar de un año a otro", añadió el miembro del legendario equipo que jugó la final de la Copa Libertadores en 1973.