Mario Salas: Como técnico de Colo Colo no me preocupa lo que le pueda suceder a la U

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, afirmó en la previa del Superclásico ante Universidad de Chile, que no le preocupa lo que le ocurra al conjunto azul, colista en el Campeonato Nacional, al final de la temporada.

"La verdad es que en este momento no soy hincha de Colo Colo", aclaró. "Soy director técnico y no me preocupa lo que le puede suceder a la U, me preocupa que mi equipo llegue bien, tome el partido con responsaiblidad y podamos vencer a Universidad de Chile", señaló en conferencia de prensa.

El DT apuntó a que está tranquilo para este partido porque tiene disponibles a Jorge Valdivia y Esteban Paredes: "Tenemos un plantel cualitativamente muy alto que nos permite ver el partido con mucho optimismo, pero no solo por tener a Jorge y Esteban, sino por contar con casi todos", declaró, recordando que están fuera del compromiso Julio Barroso, Agustín Orión y Jaime Valdés, al igual que Ronald De la Fuente, a quien "es probable que le demos un tiempo más".

"Mañana -viernes- definimos al equipo y quien sea titular es porque está bien", detalló para luego sostener que en Colo Colo "solo nos preocupa ganar el partido el sábado, nuestro foco está en Universidad de Chile, un equipo muy potente", indicó para detallar que no le presta atención a las estadísticas que tienen los azules.

"La U podría venir con el espíritu muy arriba y pensar que este clásico puede ser el trampolín para lo que viene. Es importante el foco emocional que ponga en este partido, pero el foco nuestro tiene que estar en la interna, qué nos ha hecho potentes, qué tenemos que reforzar y qué nos ha llevado a ser combativos hasta el final".

"Es importante porque es el clásico rival y nos tiene que permitir seguir luchando por el título y pillando a Universidad Católica. De alguna forma es la conciencia o nivel de compromiso y concentración que debemos tener para este partido, que merece foco y concentración total en buscar los tres puntos en el Nacional", remarcó y siguió analizando a su contrincante.

"Tiene menos puntos de los que debería tener, sí la analizo en una situación de fútbol, pero no emocionalmente. No me corresponde analizar a Alfredo Arias ni al plantel de la U. Más allá de ese análisis, la U va a salir con todo y nosotros vamos a salir con todo el fin de semana", avisó.

"Lo ideal es que nosotros hagamos el primer gol", lanzó Mario Salas, quien igualmente defendió al atacante Gabriel Costa, muy criticado por sus últimas presentaciones.

También afirmó que habló con Marcelo Espina para definir algunos puestos en que necesitan jugadores para el segundo semestre e incluso que le entregó una lista con algunos nombres al gerente deportivo de Blanco y Negro.

El Superclásico se jugará a las 12:00 horas (16:00 GMT) de este sábado, en el Estadio Nacional.