Natalia Campos: Espero que no se vuelva a decir que la U no gana hace 20 años en el Monumental

La portera de Universidad de Chile Natalia Campos celebró la victoria por 2-0 de su equipo ante Colo Colo, este domingo en el Estadio Monumental en la semifinal de ida del Campeonato Nacional, y dedicó el triunfo al plantel masculino, que hace 20 años no gana en Macul.

Campos expresó en su Instagram que "me encantaría que el medio no vuelva a decir que la U no ha ganado en el Estadio Monumental hace 20 años. Al final, el fútbol es fútbol, todos y todas lo jugamos. Hoy nos tocó a nosotras salir a esa difícil cancha y dar la cara por esta linda institución".

"Por esto, y creo que hablo por la mayoría de mis compañeras, es que le dedicamos este triunfo a toda la gente de la U, a todos los que sufrimos esos 20 años sin ganar ahí. Y con mucho cariño y respeto, dedicarle esta victoria al plantel masculino para que la disfruten y la sientan suya, tal y como nosotras lo hacemos con sus victorias", cerró.

La revancha de esta llave es el próximo sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT) en la cancha "Leonel Sánchez" del Centro Deportivo Azul.