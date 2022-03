Pablo Solari: Me da bronca cuando dicen que no siento la camiseta... doy todo por este club

El atacante de Colo Colo Pablo Solari se mostró satisfecho por la victoria sobre Universidad de Chile en el Superclásico y reconoció que en los partidos anteriores no le estaban resultando las cosas, aunque señaló que las críticas que hablan de que no siente la camiseta "le dan bronca".

"Arrancamos bien la pretemporada, luego nos caímos un poquito, faltaba afinidad en algunos jugadores, uno de esos soy yo. Soy autocrítico y me hago responsable de que podría haber hecho cosas mejores, pero yo trato de trabajar todos los días al máximo, yo siempre trabajo bien, la verdad es que cuando dicen que no siento la camiseta, por ahí te da bronca, porque uno sabe cómo siente esta camiseta y doy todo por este club, por ahí no salen las cosas, pero soy humano también, no me sale todo bien", expresó a TNT Sports tras el triunfo.

"Era frustrante que no nos salían las cosas, porque trabajamos muy bien. Nos salió un partido increíble", agregó.

"Gustavo -Quinteros- siempre me pide que me juegue el uno contra uno, siento que es mi fuerte. Sea cualquier partido, siempre me pide lo mismo, que juegue mano a mano, falta afinar un poco la terminación, ese último toque. El día que lo mejore podré asistir mejor a mis compañeros", siguió el argentino.

Volviendo sobre las críticas, estimó que "trato de no darle mucha bola a esa gente que dice que es hincha y para mí no lo es. Mis compañeros me dan confianza, en partidos como contra Audax o Huachipato no anduve bien y soy muy autocrítico, es más... hoy me faltaron muchas terminaciones que si hubiese terminado mejor hubiéramos hecho más goles".

"Siempre estuve enfocado en Colo Colo, se lo hice saber a Gustavo cuando hubo muchos rumores, le dije que yo no estaba manejando nada, era el representante y el club, le dije que mi cabeza estaba cien por ciento acá y si me tocaba salir era una lástima, porque a este club lo aprecio mucho", finalizó con respecto a los rumores que lo ubicaban en América de México a comienzos de temporada.

Colo Colo ganó 4-1 el Superclásico ante la U este domingo.