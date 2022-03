Quinteros: El corazón y las ganas me dicen que ojalá nos toque Boca o River en Copa Libertadores

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a lo que dejó el Superclásico en el que venció por 4-1 a Universidad de Chile y se proyectó de cara a los próximos desafíos del cuadro albo, aventurándose con posibles rivales de cara a la Copa Libertadores que arranca en abril.

"Todos los equipos de Copa son imporantes, pero hay equipos que a veces no llegan bien y esos son los cuadros que por convenencia uno quiere enfrentar, pero a la vez el corazón, las ganas y los desafíos me dicen que ojalá nos toque Boca o River en Copa Libertadores", aseguró el DT en diálogo con ESPN.

"En estos partidos hay que intentar dar el máximo sin cometer errores que en Copa Libertadores te dejan afuera enseguida", complementó un relajado Gustavo Quinteros.

Es que los albos vienen de una maciza presentación ante la U. "Empezamos bien. Pudimos concretar la primera, la segunda y la tercera. Eso nos dio confianza y tranquilidad para seguir jugando de la misma manera. Después de los 10 minutos fue mucho más Colo Colo y desperdiciamos la opción de aumentar la diferencia", comentó.

En esa línea, aseguró que "tendríamos más puntos si la hubiésemos metido al principio de otros partidos, contra la U fuimos muy eficaces. En un equipo grande la idea debe ser de propones, de buscar ocasiones de gol. En la cantidad de situaciones creadas estoy muy contento por el equipo".

Por otro lado, comentó la decisión de Santiago Escobar de alinear a los juveniles Bastián Tapia y Diego Osorio. "Es difícil darle toda la responsabilidad a los más jóvenes en partidos importantes. Creo que cada entrenador toma su decisión, pero hay momentos críticos y duros en los que es difícil darle la responsabilidad a los jóvenes, la experiencia pueda haber sido un factor importante. Creo que los chicos no lo hicieron mal, pero no se les vio la experiencia que a otros jugadores", indicó.

En cuanto al caso de Colo Colo con los jugadores de menor edad, indicó que "los juveniles que tenemos tienen mucho futuro, pero a veces los cambios en partidos importantes están influenciados por la falta de experiencia. No tengo dudas que esta temporada van a participar muchísimo. Varios de los jugadores jóvenes van a tener que ganar partidos. Hay juveniles que están bien y algunos que han bajado un poco el rendimiento".

Finalmente, explicó las razones para no convocar a Cristian Zavala. "Esta semana tuvo un día que no entrenó por un dolor estomacal. Iba a ser considerado para este partido, pero tuve que decidir entre él y Oroz y elegí al último por un tema de reglamento -sub 21-. Esta vez le tocó quedar afuera, pero está muy bien, le cuesta un poco centrar desde la izquierda, así que se mueve mejor por derecha. Estoy contento porque tenemos extremos muy rápidos que son difíciles de marcar", cerró.