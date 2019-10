Roberto Tobar arbitrará el Superclásico 186 en el Estadio Monumental

La Comisión de Arbitros de la ANFP designó a los jueces que impartirán justicia en la fecha 23 del Campeonato Nacional, que tiene como duelo más atractivo el Superclásico 186 entre Colo Colo y U. de Chile.

Roberto Tobar será encargado de arbitrar ese compromiso, a jugarse el sábado desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

El partido del líder, U. Católica, contra Cobresal será dirigido por Francisco Gilabert el domingo a las 15:00 horas.

Revisa el listado de jueces:

Viernes 4 de octubre

- Huachipato vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Arbitra José Cabero.

Sábado 5 de octubre

- Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, 12:00 horas. Cristián Garay.

- Colo Colo vs. U. de Chile, 15:00 horas. Roberto Tobar.

- U. de Concepción vs. Unión Española, 17:30 horas. Angelo Hermosilla.

Domingo 6 de octubre

- Deportes Iquique vs. Everton, 12:30 horas. Julio Bascuñán.

- Palestino vs. Curicó Unido, 15:00 horas. Piero Maza.

- U. Católica vs. Cobresal, 17:30 horas. Francisco Gilabert.

- Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Fabián Aracena.