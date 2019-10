Rodrigo Goldberg: No coincido con lo del "miedo institucional" a jugar en el Monumental

El director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg descartó que el plantel de Universidad de Chile tenga un "miedo institucional" de jugar ante Colo Colo en el Estadio Monumental, como señaló el ex técnico Frank Kudelka, y además afirmó que los "laicos" pueden aprovechar la motivación para sacar un buen resultado este sábado.

"Es una declaración de él y personalmente no coincido, como muchas cosas que no coincido de su estadía en Universidad de Chile", expresó el ex futbolista.

"Personalmente, yo no tengo miedo de venir al Monumental, de hecho me gustaba venir a jugar acá. De miedo institucional, personalmente puedo decir que no, pero sin duda hay un tema más profundo que se ha prolongado por los años", afirmó.

"Quizás no tengo los conocimientos para dar una razón, y tendría que ser otro tipo de especialista el que tendría que dar la explicación", finalizó Goldberg, quien también habló sobre la decisión de Los de Abajo de restarse del arengazo del viernes en el Nacional.

"No voy a comentar decisiones que toman los hinchas, son libres de asistir o no. Nosotros organizamos una actividad que queremos sea familiar, estará nuestras divisones inferioes, el equipo de fútbol femenino y los hinchas que quieran estar, van a estar. Si alguien en forma de protesta lo quiere hacer, me parece fantástico", sostuvo.

Sobre el partido, apuntó a que "hay preocupación, pero entendemos que este partido y las circunstancias que nos ha ayudado ante la UC y Colo Colo, desde mi punto de vista, a ser superiores al rival, siendo que la tabla ha mostrado otra cosa y hay un elemento que podemos aprovechar y sé que va a aparecer el sábado, tenemos que creer no solo en nuestros jugadores sino que ellos entender que ese elemento emocional les puede dar ventaja".

"La presión siempre está, existe en el día a día, no hay ningún partido en que no te juegues nada, por lo tanto el jugador que viene a U. de Chile sabe que viene con una mochila que puedes transformar en motivación", comentó.

U. de Chile visita a Colo Colo este sábado desde las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio Monumental.