Thomas Rodríguez: En Colo Colo no podría jugar nunca porque es algo prohibido de familia

Thomas Rodríguez, volante de Unión La Calera e hijo de Leonardo Rodríguez, ídolo de Universidad de Chile, habló sobre el Superclásico que se disputará este domingo y, además de manifestar su apoyo a los azules, aseguró que nunca vestiría la camiseta de Colo Colo.

"En Colo Colo no podría jugar nunca porque es algo que hasta está prohibido de familia, ni siquiera es que lo pueda decidir yo. No es tan así con la Católica, porque mi papá no siente una rivalidad igual", dijo Rodríguez en RedGol.

Además, reveló que "algunos técnicos de Colo Colo se interesaron en mí, pero no me dio ni pie para hablar. Es algo muy marcado de familia y siento que en Colo Colo no voy a jugar nunca".

Finalmente, apuntó que la U tiene jugadores de jerarquía y no les afectará la negativa racha de siete años que lleva el equipo laico sin ganar en un Superclásico.

"Será difícil como todo Superclásico y lo va a ganar el que esté más fino, más metido y convierta las pocas posibilidades que seguramente habrá. En mi caso espero que gane la U", cerró.