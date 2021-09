Vicente Pizarro: Vamos a dar el 100 por ciento para ganar el clásico y que Colo Colo siga arriba

El destacado volante de Colo Colo Vicente Pizarro, hijo del campeón de América Jaime Pizarro, palpitó el Superclásico 190 de este domingo ante Universidad de Chile en Rancagua y aseguró estar preparado.

En la cuenta de Instagram del Fútbol Joven del "Cacique", Pizarro aseguró estar "muy motivado, estos partidos son los que todos quieren jugar. Me he preparado muy bien y todos lo hemos hecho, el equipo está muy unido. Si me toca estar en el partido, obviamente, voy a dar el 100 por ciento, como todos mis compañeros y vamos a querer ganar el clásico, que es lo más importante, y que el equipo siga ganando y jugando como lo está haciendo".

"El hincha nos motiva mucho cada vez que viene (al Monumental). Cada vez que está fuera del estadio nos da una motivación extra para salir a la cancha, salir a jugar por ellos. Sabemos que todo Chile nos va a estar mirando, y esperamos que Colo Colo siga arriba", añadió.

Finalmente, les dijo a los fanáticos: "Que sigan así, son una ayuda muy grande para nosotros. Lo sentimos así en todas las ciudades y estadios que hemos estado, así que sabemos que ellos están con nosotros y nosotros vamos a dar el 100 por ciento el domingo para ganar el clásico y para que Colo Colo siga arriba que es lo que merece".

Por su parte, el también canterano Joan Cruz señaló que "me siento muy motivado y preparado para jugar este tipo de partidos, que son muy motivadores y nos van a dar mucha experiencia".

"Sabiendo que es un Superclásico y que tiene historia, es un partido normal, de 90 minutos y estoy muy preparado para afrontarlo", agregando que Gustavo Quinteros "me ha dado mucha confianza y trato de dar lo mejor de mí para demostrarla en la cancha".

Colo Colo visita a la U este domingo a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Estadio El Teniente y podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.