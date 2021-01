Juventus y Napoli definirán al campeón de la Supercopa de Italia

Juventus y Napoli definirán este miércoles al flamante campeón de la Supercopa italiana, en duelo que se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) en el Estadio Mapei de la ciudad de Reggio Emilia.

La "vecchia signora", que disputa este partido en su calidad de campeón de la última Serie A, llega a este compromiso con más dudas que certezas, ya que con casi la mitad de la liga disputada, se ubica en el quinto lugar con 33 puntos, lejos de la brillantez de las últimas nueve temporadas, en las que se coronó campeón.

Además, viene de perder el fin de semana el derbi de Italia contra Inter de Milán por 2-0, en San Siro, encuentro en que el chileno, y ex jugador "bianconero", Arturo Vidal fue figura marcando un gol y siendo protagonista.

Por su parte, los napolitanos juegan este encuentro como campeones de la última Copa Italia, en una final precisamente contra Juventus, y en el Calcio van terceros con 34 unidades, aunque lejos del puntero AC Milan, que tiene 43.

Además de la última final de la Copa Italia, este duelo tiene una importante historia reciente, ya que el 4 de octubre pasado debían jugar por la tercera fecha de la liga italiana, pero Napoli no se presentó en Turín por un brote de coronavirus. El partido no se suspendió con antelación y la "Juve" si llegó a jugar, lo que causó polémica y la derrota para los napolitanos en un principio, aunque después la organización decidió que el partido debe jugarse, aunque aún no tiene fecha.

La final de la Supercopa podrás seguirla a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.