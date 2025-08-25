Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Supercopa

Alcalde de Independencia mantiene rechazo a la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile

Agustín Iglesias reiteró que el duelo por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile no debe jugarse en el Estadio Santa Laura, pese a la visita positiva de las autoridades al recinto de Independencia.

Foto: Photosport Alcalde de Independencia mantiene rechazo a la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile
Sebastián Díaz Iturrieta
La disputa por la Supercopa de Chile 2025 sigue generando polémica. Mientras la ANFP y la Delegación Presidencial Metropolitana intentan confirmar el Estadio Santa Laura como sede para el clásico entre Colo Colo y U de Chile, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, insistió en su negativa y aseguró que no existen garantías de seguridad para recibir a ambas hinchadas.

❓ ¿Por qué el alcalde rechaza la Supercopa en Independencia?

Agustín Iglesias sostiene que el barrio residencial donde se ubica Santa Laura no cuenta con las condiciones para un evento de alta convocatoria. Según sus palabras, los accesos al estadio, la cercanía de una feria libre y la estación de metro con un solo ingreso hacen imposible garantizar seguridad total.

"La tranquilidad de los vecinos de Independencia está primero. No hay garantías de que no ocurran hechos violentos", expresó el jefe comunal.

🚨 ¿Qué dijeron las autoridades tras la visita inspectiva?

De acuerdo a Radio ADN, la visita al recinto fue considerada positiva por los representantes de la ANFP y la Delegación Presidencial. El plan de seguridad contempla:

  • Aforo de 10 mil espectadores.
  • Presencia de ambas hinchadas.
  • Refuerzo de medidas de seguridad en accesos y alrededores.

Sin embargo, pese al visto bueno de las autoridades, la postura del alcalde sigue siendo la principal traba para confirmar el estadio. En caso de no lograrse acuerdo, la ANFP deberá analizar alternativas de estadio para garantizar la realización del clásico.

Imagen foto_00000002
Las dudas de la Catedral para la Supercopa. Photosport

 

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

  • 📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre
  • 🕕 Hora: 15:00 horas
  • 🏟️ Estadio: Santa Laura

Sebastián Díaz Iturrieta

