César Cortés: No traicionamos nuestros principios futbolísticos

El capitán de Magallanes, César Cortés, comentó la victoria alcanzada en la Supercopa de Chile sobre Colo Colo y destacó que el cuadro "carabelero" se mantuvo fiel a su manera de jugar ante el conjunto "popular", al que venció por penales tras un 1-1 en el tiempo reglamentario.

"Teníamos una manera de jugar y queríamos intentar de hacerla desde el primer momento. No traicionamos nuestros principios futbolísticos, intentamos plasmar el juego de Magallanes, que nos caracteriza, y después de 10 ó 15 minutos lo logramos", recordó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Cuando nos sentimos un poco mejor empezó a fluir todo y nos sentimos mejor en la cancha", siguió, detallando que en la "Academia" poseen "una base que es tratar de salir jugando. No siempre se puede salir jugando corto, tenemos opciones para salir largo, buscamos opciones con los extremos, y también para defender. Tuvimos que presionar mucho la salida de los centrales, porque al principio nos estaban filtrando fácil por el medio y lograban llegar con facilidad".

"La conexión que tenemos como equipo, y la comunicación, es fundamental para que esto suceda", complementó.

La relación en el plantel

César Cortés también se refirió a cómo es la convivencia en el equipo con Nicolás Núñez, quien fue su compañero de equipo: "Lo pasamos muy bien porque me gusta la manera que tiene el Nico de imponer lo que quiere en la cancha, nos transmite bien eso y eligió a los jugadores adecuados para llevarlo a cabo. Disfrutamos entrenando, pero tenemos esa competitividad que requiere el juego".

"Cuando se va dando, va creciendo el apetito y cada vez uno quiere más. He escuchado lo que se decía de si nos va a alcanzar en Primera por los jugadores que tenemos, pero para mí el fútbol no tiene edad, el que quiere y merece la camiseta la va a tener", agregó.

En esa línea dijo que "bajar el promedio de edad porque hay que bajarlo, a mí no me cierra, es un complemento. Si no corremos, ni siquiera vamos a jugar, pero correr es el desde y luego otras virtudes, pero a veces se malinterpreta el bajar la edad o que jueguen los jóvenes y a veces no están ni siquiera preparados".

Agregó que "hay que ser respetuoso y creo que nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones, de ser ubicados, ayudar cuando hay que ayudar desde donde nos toque y Nico es bien exigente, ninguna decisión que ha tomado ha beneficiado a alguno por solo tener mayor conocimiento o haber sido compañeros de equipo, sino que ha sido rendimiento, a todos nos ha dejado afuera, a todos nos ha sacado".

"Lo primero es tener los pies sobre la tierra, el año pasado demostramos ser bien ambiciosos, pero bien enfocados. Lo único que queremos es ganar el viernes a O'Higgins, un partido fundamental para nosotros, porque es el siguiente, ha sido una tónica para nosotros el mentalizarnos así y no pensar más allá, sino que vivir el momento", declaró.

"Nico es muy exigente, mañana seguramente hablará un poco del partido pero ya estará exigiendo estar bien y en forma para el viernes. Nosotros, los más grandes, tratamos de mezclar la vieja escuela y la nueva, porque los jóvenes hoy son de otra manera y hay que ir apretando y soltando. Ellos valoran mucho lo que hacemos y nosotros tenemos que dar el ejemplo", finalizó.