Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Supercopa

El insólito filtro que aplicará la ANFP para la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile

La ANFP reveló el criterio que tendrá para la venta de entradas del esperado encuentro.

Foto: Photosport El insólito filtro que aplicará la ANFP para la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile
Magdalena López Castro
Llévatelo:

La historia de la Supercopa 2025 pendiente entre Colo Colo y Universidad de Chile, parece no tener fin. Al sinnúmero de problemas para programarla, esta vez la ANFP sumó una nueva polémica, pues estableció un curioso filtro para la compra de entradas. 

Para evitar los hechos de violencia en el partido que se jugará el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, el ente rector del fútbol chileno decidió priorizar a hinchas mayores de 55 años y a los cuerpos técnicos y juveniles de cada uno de los equipos. 

Imagen foto_00000002

😯 ¿Quiénes podrán comprar entradas para la Supercopa 2025?

La Delegación Presidencial autorizó un aforo de 10 mil espectadores y según La Tercera, en Quilín ya definieron quiénes podrán asistir al partido: las galerías norte (Colo-Colo) y sur (U de Chile) estarán divididades en 1.600 fanáticos cada una, pero sólo podrán asistir funcionarios con contrato vigente de Colo Colo y la Universidad de Chile. Además, podrán estar en esos sectores los jugadores y cuerpos técnicos del fútbol formativo registrados en el sistema COMET.

Las localidades de Tribuna Andes y Pacífico, tendrán un aforo de 1.600 y 2.100 asientos, respectivamente. Sin embargo, sólo podrán acceder a esos sectores personas mayores de 55 años inscritas en el Registro Nacional de hinchas.  

💰 Precios de los tickets para la Supercopa 2025

Sector      Precio      Cantidad 
Tribuna Andes adulto mayor $10.000 3.700
Tribuna Andes general $15.000 200
Tribuna Pacífico mixto $20.000 2.100
Galería Norte $8.000 1.270
Galería Norte fútbol formativo $5.000 330
Galería Sur $8.000 1.270
Galería Sur fútbol formativo $5.000 330

 

❓ ¿Dónde y cuándo comprar entradas para la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile?

La ANFP anunciará próximamente el calendario y plataforma de venta online, exclusiva para los grupos autorizados.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Supercopa #Colo Colo #Universidad de Chile

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Supercopa