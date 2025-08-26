El insólito filtro que aplicará la ANFP para la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile

La historia de la Supercopa 2025 pendiente entre Colo Colo y Universidad de Chile, parece no tener fin. Al sinnúmero de problemas para programarla, esta vez la ANFP sumó una nueva polémica, pues estableció un curioso filtro para la compra de entradas.

Para evitar los hechos de violencia en el partido que se jugará el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, el ente rector del fútbol chileno decidió priorizar a hinchas mayores de 55 años y a los cuerpos técnicos y juveniles de cada uno de los equipos.

😯 ¿Quiénes podrán comprar entradas para la Supercopa 2025?

La Delegación Presidencial autorizó un aforo de 10 mil espectadores y según La Tercera, en Quilín ya definieron quiénes podrán asistir al partido: las galerías norte (Colo-Colo) y sur (U de Chile) estarán divididades en 1.600 fanáticos cada una, pero sólo podrán asistir funcionarios con contrato vigente de Colo Colo y la Universidad de Chile. Además, podrán estar en esos sectores los jugadores y cuerpos técnicos del fútbol formativo registrados en el sistema COMET.

Las localidades de Tribuna Andes y Pacífico, tendrán un aforo de 1.600 y 2.100 asientos, respectivamente. Sin embargo, sólo podrán acceder a esos sectores personas mayores de 55 años inscritas en el Registro Nacional de hinchas.

💰 Precios de los tickets para la Supercopa 2025

Sector Precio Cantidad Tribuna Andes adulto mayor $10.000 3.700 Tribuna Andes general $15.000 200 Tribuna Pacífico mixto $20.000 2.100 Galería Norte $8.000 1.270 Galería Norte fútbol formativo $5.000 330 Galería Sur $8.000 1.270 Galería Sur fútbol formativo $5.000 330

❓ ¿Dónde y cuándo comprar entradas para la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile?

La ANFP anunciará próximamente el calendario y plataforma de venta online, exclusiva para los grupos autorizados.