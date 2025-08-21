La Supercopa tambalea otra vez: la inesperada traba que complica el Colo Colo vs U de Chile

La Supercopa del fútbol chileno sigue dando que hablar. El partido entre Colo Colo, campeón del Campeonato Nacional, y Universidad de Chile, monarca de la Copa Chile, debía dar inicio a la temporada, pero por problemas de seguridad no se ha podido llevar a cabo.

Eso cambiaría en las próximas semanas, puesto que la ANFP programó este martes el encuentro entre albos y azules para el próximo domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Sin embargo, la decisión del ente rector del fútbol chileno no cayó para nada bien en Independencia, comuna donde se llevará a cabo el compromiso y así lo manifestó su alcalde, Agustín Iglesias, quien solicitó que no se autorice el pleito.

😱 Alcalde de Independencia se opone al Colo Colo vs U de Chile

En primer lugar, el edil señaló que “como alcalde de esta comuna, solicito al gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron. Si no se recibe este partido en distintos lugares es porque sus complejidades son altas”.

“Esta decisión no pasa por nosotros, pero frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el gobierno no tiene capacidad de garantizar que este partido se realice en tranquilidad. Lo manifestaremos mediante oficios y en reuniones técnicas: si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el gobierno”, agregó.

🏟️ Alcalde de Independencia apunta contra el Santa Laura

El alcalde Iglesias fue claro en su postura, y además, aseguró que el estadio de Unión Española no está apto para albergar un encuentro de estas características.

“El Santa Laura no está capacitado para recibir un partido de esta envergadura. Se trata de una final con público de ambos clubes, en un estadio que no cuenta con condiciones para separar a las barras, en un contexto especialmente complejo”, sentenció.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

🕕 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo y U de Chile?

