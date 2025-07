Las insólitas fechas que maneja la ANFP para jugar la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile

Colo Colo y Universidad de Chile todavía tienen una cuenta pendiente: la Supercopa, ese trofeo que debió abrir la temporada 2025 pero que, a estas alturas del año, sigue sin disputarse. El problema no solo es la demora, sino también la forma en que la ANFP pretende resolverlo.

Las últimas filtraciones no dejaron indiferente a nadie. El clásico se jugaría sin público, en un estadio impopular para ambas hinchadas y, lo más sorprendente: en una fecha que colinda con un evento internacional de primer nivel.

📅 Las fechas que propone la ANFP para la Supercopa entre Colo Colo y la U

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que "no va a quedar nada sin programación", en alusión a los partidos pendientes del torneo chileno. Sin embargo, lo que se dio a conocer en las últimas horas encendió aún más la polémica.

Según reveló Eduardo Figueroa en ADN Radio, el duelo entre albos y azules se jugaría a puertas cerradas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Una medida que ya estaba rondando hace semanas, pero que ahora se habría ratificado.

Y eso no es todo. Lo más controversial es la fecha tentativa: 25 o 26 de septiembre, justo antes del debut de Chile en el Mundial Sub 20 que se jugará en el país. Si eso no resulta, hay una segunda opción: que se dispute entre el primer y segundo partido de La Roja juvenil, es decir, entre el 27 y 29 del mismo mes.

📌 ¿Por qué no se ha jugado aún la Supercopa entre Colo Colo y la U?

El duelo se ha postergado por problemas de seguridad, falta de estadio y coordinación entre las partes.

📅 ¿Cuáles son las fechas que se manejan para la Supercopa?

Se barajan el 25 o 26 de septiembre, o entre el 27 y 29, en medio del Mundial Sub 20.

🚫 ¿Se jugará con público la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile?

No. Según las últimas filtraciones, el encuentro será sin hinchas y en el Estadio Bicentenario de La Florida.