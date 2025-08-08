Libro largo: La Supercopa 2025 sigue sin fecha ni estadio confirmado por falta de sede

La programación de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile vuelve a trabarse. A poco más de un mes para el duelo, la incertidumbre crece por la falta de un estadio neutral que garantice la seguridad, y la postergación de la reunión clave para definir la sede complica aún más el panorama.

Según ADN Deportes, la Municipalidad de La Florida aún no ha recibido formalmente la solicitud para que el estadio Bicentenario albergue el partido, por lo que la confirmación oficial sigue en espera. La ANFP había planteado el domingo 14 de septiembre como posible fecha, luego de descartar el sábado 13, pero no hay avances concretos.

Aníbal Mosa admitió que la opción de jugar ida y vuelta "no está teniendo el apoyo suficiente" y lamentó la falta de notificaciones oficiales. Así, la Supercopa 2025 sigue sin definición y sin la seguridad necesaria para garantizar el desarrollo del clásico.

🤔 ¿Por qué aún no se confirma el estadio para la Supercopa Chilena?

La Municipalidad de La Florida indicó que no ha recibido la solicitud formal para usar el estadio Bicentenario como sede del partido entre Colo Colo y la U. Por esto, la ANFP está a la espera de que se concrete esa gestión para avanzar con la planificación.

El estadio Bicentenario estaba evaluado como sede neutral.

Falta comunicación oficial para oficializar el uso del recinto.

Sin confirmación, la reunión clave para programar el partido se pospuso.

📅 ¿Qué fechas se han manejado para la Supercopa Chilena 2025?

Inicialmente, se planteó el sábado 13 de septiembre para el duelo, pero esta opción fue rechazada. Como alternativa, se propuso el domingo 14 de septiembre, aunque tampoco está confirmada debido a la incertidumbre con la sede.

Sábado 13 septiembre: descartado como opción.

Domingo 14 septiembre: fecha tentativa sin confirmación.

Reunión de coordinación pendiente por falta de sede.

