Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Supercopa

Libro largo: La Supercopa 2025 sigue sin fecha ni estadio confirmado por falta de sede

La organización del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue en pausa por la falta de un estadio neutral y la postergación de la reunión para definir la sede.

Foto: Photosport Libro largo: La Supercopa 2025 sigue sin fecha ni estadio confirmado por falta de sede
Magdalena López Castro
Llévatelo:

La programación de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile vuelve a trabarse. A poco más de un mes para el duelo, la incertidumbre crece por la falta de un estadio neutral que garantice la seguridad, y la postergación de la reunión clave para definir la sede complica aún más el panorama.

Según ADN Deportes, la Municipalidad de La Florida aún no ha recibido formalmente la solicitud para que el estadio Bicentenario albergue el partido, por lo que la confirmación oficial sigue en espera. La ANFP había planteado el domingo 14 de septiembre como posible fecha, luego de descartar el sábado 13, pero no hay avances concretos.

Aníbal Mosa admitió que la opción de jugar ida y vuelta "no está teniendo el apoyo suficiente" y lamentó la falta de notificaciones oficiales. Así, la Supercopa 2025 sigue sin definición y sin la seguridad necesaria para garantizar el desarrollo del clásico.

Imagen foto_00000002

🤔 ¿Por qué aún no se confirma el estadio para la Supercopa Chilena?

La Municipalidad de La Florida indicó que no ha recibido la solicitud formal para usar el estadio Bicentenario como sede del partido entre Colo Colo y la U. Por esto, la ANFP está a la espera de que se concrete esa gestión para avanzar con la planificación.

  • El estadio Bicentenario estaba evaluado como sede neutral.

  • Falta comunicación oficial para oficializar el uso del recinto.

  • Sin confirmación, la reunión clave para programar el partido se pospuso.

📅 ¿Qué fechas se han manejado para la Supercopa Chilena 2025?

Inicialmente, se planteó el sábado 13 de septiembre para el duelo, pero esta opción fue rechazada. Como alternativa, se propuso el domingo 14 de septiembre, aunque tampoco está confirmada debido a la incertidumbre con la sede.

  • Sábado 13 septiembre: descartado como opción.

  • Domingo 14 septiembre: fecha tentativa sin confirmación.

  • Reunión de coordinación pendiente por falta de sede.

📲 ¿Dónde leer más sobre la Supercopa y fútbol chileno?

En Al Aire Libre encontrarás toda la información sobre la pospuesta Supercopa y lo que pase en el fútbol nacional. 

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Supercopa #Colo Colo #Universidad de Chile

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Supercopa