Medidas inéditas para la Supercopa: el plan de la ANFP para el Colo Colo vs U de Chile

Tras meses de espera la Supercopa del fútbol chileno ya tiene fecha. La ANFP programó el definitorio duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile para el próximo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, y si bien el alcalde de Independencia ha manifestado su rechazo, el ente rector del fútbol chileno sigue adelante en la organización del evento.

Por ello, este lunes se reunieron en el recinto de Plaza Chacabuco integrantes de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, ANFP y la alcaldía para afinar detalles del encuentro que enfrentará a albos y azules.

🏟️ Las medidas de la ANFP para que se juegue la Supercopa

Se espera que la Supercopa cuenta con la presencia de hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile, sin embargo, según ha trascendido, el aforo para el encuentro será de 10 mil personas.

Además, según reveló Radio ADN, la propuesta de la ANFP es que la venta de entradas sea “dirigida” y no abierta a todo público. De acuerdo al citado medio, esto quiere decir que jugadores del fútbol joven, árbitros, dirigentes, cuerpos técnicos, gente de la ANFP e INAF puedan acceder a la venta de tickets sin requisitos previos, esto de acuerdo a la base de datos que tienen en Quilín.

Esta propuesta habría sido bien recibida tanto por la Municipalidad de Independencia como por Carabineros.

🚨 Medidas de seguridad para la Supercopa

Como medidas preventivas, no se autorizarán alimentos de animación (bombos, lienzos, etc). Además, se dispondrá de 260 guardias alrededor de tres anillos de seguridad y la última revisión contará con tecnología biométrica.

Además, el ingreso de proveedores, incluyendo a la prensa, será cuatro horas antes del compromiso que está previsto para las 15:00 horas.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Supercopa?

